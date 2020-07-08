Киев, , 11:46 — REGNUM Правительство Украины намерено прекратить действие меморандума о сотрудничестве с Россией в борьбе с терроризмом. Об этом, как пишет Интерфакс, свидетельствует повестка дня заседания правительства.

Как считают власти Украины, это предоставит возможность создания новых правовых и политических оснований для «защиты национальных интересов Украины в условиях вооруженной агрессии РФ». Данный меморандум был подписан 12 июля 2012 года.

Напомним, Украина пытается убедить иностранные государства в том, что война в Донбассе является не последствием политического кризиса, вызванного госпереворотом 2014 года, а неким «нападением» России. В действительности РФ не является стороной конфликта в Донбассе, а лишь гарантирует выполнение Минских соглашений Украиной.