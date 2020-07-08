Москва, , 11:42 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет законопроект по реализации положений Конституции о защите территориальной целостности, Совет Думы на заседании 8 июля определит дату обсуждения на пленарном заседании.

Председатель Государственной думы Володин направил в комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции внесенные в Госдуму поправки в статью 1 федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности», которые закрепляют в законодательстве запрет на отчуждение российских территорий, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

«Законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке. Уже сегодня он будет вынесен на Совет Думы с предложением рассмотрения его в первом чтении 14 июля», — сказал Володин.

Он отметил, что поправки приводят законодательство о противодействии экстремизму в соответствие с новыми нормами Конституции, инициатива направлена на обеспечение безопасности, защиту и укрепление нашего суверенитета.

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