Санкт-Петербург, , 11:31 — REGNUM В Петербурге появится новый вице-губернатор, который будет курировать исключительно молодежную политику, передает 8 июля корреспондент ИА REGNUM. Депутаты Законодательного собрания поддержали кандидатуру Александра Бельского, который до сей поры возглавлял комитет территориального развития — главное «внутриполитичекое» ведомство Смольного.

Смольный Дарья Драй © ИА REGNUM

«Он будет непосредственно координировать и контролировать деятельность комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. Александр Николаевич Бельский имеет большой профессиональный опыт — на протяжении почти пяти лет он был главой муниципального образования города Сестрорецка», — сказал губернатор Александр Беглов, представляя кандидата.

Он решил особо отметить деятельность Бельского и комитета территориального развития в последние месяцы в пандемию, так как именно он координировал действия районных администраций, комитетов и муниципалитетов, когда те должны были мониторить потребительский рынок, контролировать больных COVID-19 в легкой форме, а школьникам раздавать продуктовые наборы.

«Яблочник» Борис Вишневский спросил у Бельского, как он оценивает практику призывов, звучавших со стороны начальства бюджетных организаций и смольнинских комитетов, к сотрудникам открепляться от своих избирательных участков и голосовать досрочно по поправкам к Конституции.

«Не последовало ни единого опровержения, комитет по культуре открыто признавал, что всё это рассылал. Я уверен, что они действовали не по своей инициативе, что эта работа координировалась», — сказал Вишневский.

В ответ Александр Бельский заметил, что занимался координацией по COVID-19, а не по выборам, и в его комитете территориального развития никаких подобных призывов не звучало.

Беспартийный депутат Максим Резник тоже высказал предположение, что пост вице-губернатора Бельский получает «за хорошую работу», но именно по линии избирательной кампании.

В итоге за кандидатуру Бельского проголосовало 37 парламентариев, 10 выступили против.

Сам чиновник заявил, что будет формировать «правильное понимание взаимодействия государства и молодежи», ведь молодежь впоследствии будет «руководить страной и сидеть в парламенте».

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