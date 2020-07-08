Киев, , 11:28 — REGNUM Расследование уголовного дела в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки (СВР) страны продлено до 10 октября текущего года Печерским районным судом Киева. Об этом 8 июля сообщил адвокат бывшего главы государства Игорь Головань, его слова приводит агентство «Укринформ».

"Выполняя заказ на политическое преследование, они ни перед чем не остановились и сегодня (8 июля) в половине первого ночи судья Батрин объявила решение о продолжении следствия до 10 октября», — заявил Головань.

При этом предыдущий срок следствия заканчивался 10 июля и позднее Печерский районный суд Киева будет далее рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства Порошенко по данному делу. Также известно, что обвинение просит суд обязать экс-президента сдать заграничные паспорта и запретить ему перемещаться по территории Украины без разрешения следователя.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в прокуратуре страны считают, что назначение экс-главой государства Сергея Семочко первым замглавы СВР Украины без согласования с Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) страны, что предусмотрено украинским законом, является незаконным. Порошенко по данному делу грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.