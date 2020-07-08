Москва, , 11:24 — REGNUM В рамках реализации норм Конституции будут разработаны порядка 100 законопроектов, некоторые проекты законов будут вноситься как новые. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля, об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

«Во исполнение Конституции будут разрабатываться порядка 100 законов, нужно будет менять, а точнее в этом перечне именно 100 законодательных актов. Есть некоторые законы, которые нужно принимать как новые, это, например, закон о государственном совете, закон о культуре, закон о науке и закон о закрытых территориальных образованиях», — сообщил Крашенинников.

Основная часть законодательных актов претерпит изменения, в первую очередь, социальный блок, это связано с социальными гарантиями, с индексацией пенсий и так далее.