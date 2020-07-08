Прага, , 11:23 — REGNUM Первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек воздержался от комментариев по делу советника гендиректора Роскосмоса Ивана Сафронова, которого обвинили в государственной измене. Об этом сообщает издание Denik N.

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«Без комментариев», — заявил Гамачек.

По словам адвоката Сафронова Олега Елисеева, советника главы госкорпорации подозревают в передаче секретных сведений спецслужбам Чехии. По версии следствия, он был завербован ещё в 2012 году, а в 2017 году якобы по заданию спецслужб республики передал в Чехию данные о военном сотрудничестве России и Ближнего Востока. При этом через Чехию эти сведения получали и власти США.

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Как сообщало ИА REGNUM, советник гендиректора Роскосмоса по информационной политике Иван Сафронов, ранее работавший корреспондентом газет «Коммерсант» и «Ведомости», был задержан сотрудниками ФСБ 7 июля в Москве. Его подозревают в передаче секретных сведений об обороне и безопасности России спецслужбам НАТО. Материалы по его делу маркированы грифом «секретно».

В настоящее время Сафронов, в отношении которого возбуждено уголовное дело о госизмене, арестован по решению суда. Под стражей он останется до 6 сентября.