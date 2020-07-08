Вашингтон, , 11:15 — REGNUM Исключение из санкций, введенных правительством США против Сирии, должно быть сделано для сирийских курдов с тем, чтобы они могли торговать нефтью в обход официального Дамаска, пишет Мэтью Петти в статье, вышедшей 7 июля в The National Interest.

На эту необходимость указал глава сирийского курдского агентства новостей Томас Макклюр. Так, возглавляемые курдами Демократические силы Сирии в настоящее время контролируют крупнейшие нефтяные месторождения в Сирии, для защиты которых президент Дональд Трамп направил в Сирию американские войска. Однако сирийская оппозиция, главную роль в которой играют курды, не может продавать нефть легально, из-за чего они должны иметь дело с сирийским правителем Башаром Асадом, которого Соединенные Штаты называют диктатором.

Макклюр, глава информационного центра в Рожаве, заявил, что возглавляемая курдами администрация неоднократно просила правительство США сделать для них исключение в рамках экономических санкций США, блокирующих экспорт сирийской нефти.

«Благодаря чему здесь, на северо-востоке, [местная] администрация может обеспечивать людей хлебом и каким-никаким кровом? Благодаря нефти», — подчеркнул он на видеоконференции, организованной некоммерческой организацией Los Angeles World Affairs Council.

«Если местная администрация не хочет позволить своему народу голодать, она должна продать свою нефть режиму», — добавил он.

Санкции США, введенные в 2011 году, запрещают инвестировать в сирийскую нефть или импортировать ее. Для прежних, по большей части уже не существующих мятежных группировок были сделаны исключения из этих санкций. Они не включают в себя Демократические силы Сирии, которые на сегодняшний день контролируют северо-восток Сирии.

Для продажи нефти этим силам, поддерживаемым США, приходилось вести дела с посредниками и контрабандистами, многие из которых были связаны с режимом Асада. Из-за неудовлетворительного качества обслуживания самодельных нефтяных объектов по маршрутам контрабанды наблюдается острая экологическая ситуация.

Макклюр подчеркнул, что освобождение курдов от санкций позволит им продавать нефть напрямую на международные энергетические рынки, помогая сохранить независимость занимаемой ими области от Асада и сократить взаимосвязь этих своей и сирийской экономик.