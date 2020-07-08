Кишинёв, , 11:20 — REGNUM Условия для вывода Оперативной группы российских войск (ОГРВ) из Приднестровья пока не созданы. Об этом заявил посол России в Молдавии Олег Васнецов в опубликованном 8 июля интервью ТАСС.

По его словам, ответственные политики в Кишиневе хорошо понимают, что призывы к выводу ОГРВ — скоропалительны. Около 1,5 тыс. российских военных помогают миротворческой операции в регионе и охраняют склады с устаревшими боеприпасами.

Они «не могут быть выведены словно по мановению волшебной палочки», отметил Васнецов.

Российские миротворцы обеспечивают возможность переговоров по урегулированию приднестровского конфликта, и наивно считать их ответственными за то, что политики не могут договориться. В нагнетании конфронтации заинтересованы те, кто призывает ликвидировать молдавское государство, в том числе это некоторые зарубежные политические круги, добавил дипломат.

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