Кишинёв, , 11:08 — REGNUM Внешний вектор развития не навязывается Россией Молдавии, однако при этом российская сторона будет защищать свои интересы. Об этом 8 июля сообщил посол РФ в Молдавии Олег Васнецов, его слова приводит ТАСС.

«Мы не диктуем руководству Молдавии, какой внешний вектор выбирать», — заявил Васнецов.

Также он отметил, что данное обстоятельство не означает, что у России отсутствуют свои интересы, которые, как и у всех других стран, есть.

«И мы всегда будем их защищать», — подчеркнул дипломат.

Кроме этого, он указал, что российские власти в 2014 году предупреждали Кишинёв, что имплементация подписанных правительством Молдавии в 2014 году соглашений с ЕС негативно скажется на всем комплексе хозяйственных связей с Россией, многие годы являвшейся главным рынком сбыта для молдавской продукции.

«Мы предлагали провести переговоры для решения этой проблемы. К нам не прислушались. И российское правительство вынуждено было ввести ограничения на ввоз ряда молдавских товаров в целях минимизации рисков от экспорта и реэкспорта товаров из третьих стран», — напомнил дипломат и уточнил, что ожидания некоторых молдавских политиков о том, что поставки в ЕС компенсируют потерю российских рынков, не осуществились.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 7 июля президент Молдавии Игорь Додон заявил, что существующий парламент страны «должен быть перезагружен», причём произойти это должно как можно скорее.