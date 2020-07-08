Аккра, , 11:00 — REGNUM В канцелярии президента Ганы опровергли сообщения местных СМИ о том, что президент Нана Акуфо-Аддо отправился в Великобританию для лечения от COVID-19. Об этом пресс-секретарь президента написал на своей странице в Facebook.

Пресс-секретарь президента сообщил, что лидер Ганы соблюдает режим самоизоляции в президентском дворце в Аккре в качестве меры предосторожности и не находится за пределами страны.

«Пожалуйста, не обращайте внимания на ложную информацию… Это явно плод воображения автора», — говорится в заявлении Юджина Архина, к которому была прикреплена недатированная фотография, на которой президент изображен с другими лицами, в том числе с первой леди.

По информации журналистов, в сообщении от 5 июля на веб-сайте местной газеты Herald со ссылкой на неназванные источники утверждалось, что у президента подтвердилось заражение коронавирусом, и он выехал за пределы страны на лечение.

Напомним, что Акуфо-Аддо отправился в 14-дневную самоизоляцию после того, как у человека в его близком окружении подтвердили заражения коронавирусом. Неизвестно, был ли человек, получивший положительный результат теста, членом его семьи или сотрудником.

Министр информации Ганы Коджо Оппонг-Нкрума заявил 4 июля, что у президента был отрицательный тест на коронавирус.

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