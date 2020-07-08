Киев, , 10:59 — REGNUM С рабочей поездкой в связи с ситуацией с лесными пожарами прибыл в Донбасс президент Украины Владимир Зеленский. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба офиса украинского президента.

«Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область в связи с масштабными лесными пожарами в Новоайдарском районе», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме этого, сообщается, что украинский лидер в ходе поездки планирует осмотреть места возгораний леса, а также заслушать отчеты по ликвидации связанной с этим чрезвычайной ситуации от председателя Луганской областной государственной администрации Украины и сотрудников госслужбы по ЧС страны.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 6 июля стало известно, что на территории двух лесничеств в Новоайдарском районе, находящихся под контролем ВСУ, возник пожар, который сначала удалось локализовать на площади 85 га, а затем из-за сильного ветра возникло несколько новых возгораний и жителей двух поселков начали эвакуировать. Позднее МВД Украины сообщило о шести погибших и девяти пострадавших в результате лесных пожаров.