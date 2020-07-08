Москва, , 10:42 — REGNUM Законопроект о расширении понятия «экстремизм» внесли в Госдуму депутат Павел Крашенинников («Единая Россия») и член Совфеда Андрей Клишас, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля.

С учетом вступивших в силу поправок к Конституции РФ законопроектом предлагается уточнить понятие экстремистской деятельности, предусмотрев, что нарушение территориальной целостности Российской Федерации (в том числе отчуждение части её территории) признается экстремизмом.

Принятие закона приведет терминологию федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» в соответствие с Конституцией Российской Федерации и позволит избежать двусмысленного или неопределенного толкования целостности Российской Федерации, отмечают авторы.

Закон может быть принят оперативно до конца весенней сессии Госдумы и Совфеда, то есть до конца июля.

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