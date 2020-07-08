Москва, 8 июля 2020, 10:41 — REGNUM Вашингтон заинтересован в том, чтобы удержать ситуацию на Корейском полуострове в удовлетворительном состоянии, пока в Америке не пройдут президентские выборы, считает руководитель отдела Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов. Об этом он заявил 8 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова спецпредставителя Госдепа США по КНДР Стивена Бигэна, который заверил, что Америка продолжит прилагать все усилия для мирной денуклеаризации на Корейском полуострове и что Вашингтон по-прежнему «полностью вовлечён» в возобновление мирного диалога между Северной и Южной Кореей.
При этом востоковед подчеркнул, что и КНДР в стратегическом плане от диалога с США не отказывалась.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, также Бигэн подчеркнул, что Соединённые Штаты продолжать защищать Республику Корея от внешних угроз, как своего союзника.
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