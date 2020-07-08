Москва, , 10:41 — REGNUM Вашингтон заинтересован в том, чтобы удержать ситуацию на Корейском полуострове в удовлетворительном состоянии, пока в Америке не пройдут президентские выборы, считает руководитель отдела Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов. Об этом он заявил 8 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова спецпредставителя Госдепа США по КНДР Стивена Бигэна, который заверил, что Америка продолжит прилагать все усилия для мирной денуклеаризации на Корейском полуострове и что Вашингтон по-прежнему «полностью вовлечён» в возобновление мирного диалога между Северной и Южной Кореей.

«Бигэн считается «голубем», а не «ястребом» американской внешней политики. Хорошо, что он продолжает делать такие заявления. Чтобы не нагнетать обстановку, — сказал Воронцов. — Перед выборами, которые становятся для Трампа всё более тяжёлыми, ещё какой-то кризис на Корейском полуострове будет выглядеть как очевидный провал всей корейской политики. Три раза Трамп встречался и ничего не добился. Такого американцам не надо, и поэтому они заинтересованы в том, чтобы удержать ситуацию в удовлетворительном состоянии — терпимом и без обострений».

При этом востоковед подчеркнул, что и КНДР в стратегическом плане от диалога с США не отказывалась.

«Она лишь показала, что не видит целесообразности в саммите именно сейчас», — пояснил Воронцов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, также Бигэн подчеркнул, что Соединённые Штаты продолжать защищать Республику Корея от внешних угроз, как своего союзника.

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