Москва, , 10:36 — REGNUM Президиум центрального совета партии «Справедливая Россия» принял заявление о необходимости фундаментальных перемен в российском здравоохранении, недостатки которого в полной мере проявились в период пандемии коронавирусной инфекции, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля.

В результате пресловутой «оптимизации» здравоохранения, проведенной правительством Дмитрия Медведева, были резко сокращены количество коек и другие ресурсные возможности инфекционной медицины, отмечают в партии.

«Партия считает, что должностные лица, проводившие указанную политику, создавшую реальную угрозу для жизни и здоровья значительного количества наших граждан, должны быть не только отстранены от участия в работе любых органов и структур государственной власти, но и подвергнуты дисквалификации», — говорится в заявлении за подписью Сергея Миронова.

«Справедливая Россия» предлагает воссоздать на современном уровне государственное медицинское обеспечение, чтобы бесплатная высокотехнологичная медицинская помощь была доступна всем гражданам. Партия настаивает на переходе к прямому государственному бюджетному финансированию системы здравоохранения и на упразднении Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

Партия требует принципиального повышения заработной платы работников государственных медучреждений, увеличения финансирования системы здравоохранения до 7% ВВП, приравнивания старшего и среднего медперсонала по уровню социальных гарантий к категории государственных служащих.