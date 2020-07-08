Москва, 8 июля 2020, 10:30 — REGNUM КНДР не собирается полностью прерывать диалог с США, но даёт понять Южной Корее, что пока не нуждается в её посреднических услугах. Об этом корреспондент ИА REGNUM 8 июля заявил руководитель отдела Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов. Так он прокомментировал слова представителя МИД КНДР о том, что северокорейские власти не собираются участвовать в переговорах с США.
Как пояснил Воронцов, эти слова прозвучали через два-три дня после того, как аналогичное заявление сделала первый замминистра иностранных дел КНДР. А уже потом представитель МИД КНДР повторил основные тезисы её выступления и прокомментировал возникшие в связи с ним интерпретации.
Однако, как пояснил Воронцов, после того, как представитель северокорейского МИДа заявила об этом, сразу появились комментарии в стиле «северяне набивают себе цену», «на самом деле они хотят саммита, но завышают свои стартовые позиции» и так далее.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИДВ РАН Константин Асмолов заявил, что в КНДР не видят смысла договариваться с США, пока там не прошли выборы президента.
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