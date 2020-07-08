Москва, , 10:30 — REGNUM КНДР не собирается полностью прерывать диалог с США, но даёт понять Южной Корее, что пока не нуждается в её посреднических услугах. Об этом корреспондент ИА REGNUM 8 июля заявил руководитель отдела Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов. Так он прокомментировал слова представителя МИД КНДР о том, что северокорейские власти не собираются участвовать в переговорах с США.

Как пояснил Воронцов, эти слова прозвучали через два-три дня после того, как аналогичное заявление сделала первый замминистра иностранных дел КНДР. А уже потом представитель МИД КНДР повторил основные тезисы её выступления и прокомментировал возникшие в связи с ним интерпретации.

«Конечно, КНДР не собирается прерывать полностью диалог с США на все времена, — сказал Воронцов. — Так вопрос не стоит. США были и будут их главным контрагентом и по вопросам санкций, и вопросам разоружения. Но межкорейские отношения сильно обострились, когда с Юга на территорию Северной Кореи были запущены листовки. В Пхеньяне надеялись, что после того как партия Мун Чжэ Ина 18 апреля одержала триумфальную победу на парламентских выборах, южнокорейский президент сможет что-то выполнить из своих многочисленных общений по сотрудничеству с Севером. Северяне уже давно сказали ему, что время обещаний прошло и настала время их выполнять. Но он действует полностью в фарватере политики США. Без оглядки на Вашингтон он вздохнуть не может. И вместо дружественных шагов северяне получили шары с листовками. И реакция КНДР была очень болезненной. В ответ на очередные призывы Мун Чжэ Ина стать посредником на переговорах КНДР и США Пхеньян заявил, что не планирует никаких саммитов».

Однако, как пояснил Воронцов, после того, как представитель северокорейского МИДа заявила об этом, сразу появились комментарии в стиле «северяне набивают себе цену», «на самом деле они хотят саммита, но завышают свои стартовые позиции» и так далее.

«И поэтому МИД КНДР высказался в том смысле, что такие интерпретации неуместны. Иными словами, резкая риторика КНДР скорее направлена против Сеула, нежели против Вашингтона», — подчеркнул востоковед.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИДВ РАН Константин Асмолов заявил, что в КНДР не видят смысла договариваться с США, пока там не прошли выборы президента.

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