Санкт-Петербург, , 10:32 — REGNUM Петербургский парламент обсудит внесенный с голоса в обход всех регламентов законопроект губернатора Александра Беглова о замене публичных слушаний на обсуждения в интернете.

Публичные слушания с личным присутствием местных жителей сейчас обязательны для изменения градостроительной документации, планов на новое строительство. Беглов предлагает заменить это на интернет-обсуждения.

Проект с голоса внес представитель губернатора в ЗакСе Юрий Шестериков. Глава парламентской комиссии по городскому хозяйству, единоросс Сергей Никешин поинтересовался, почему документ обошел все регламенты, не был обсужден в его комиссии, не обсуждался и в комитете по законодательству, прежде чем попасть в зал пленарных заседаний. Никешин попросил Шестерикова уточнить, как юридически эта процедура соотносится с регламентом.

«Я не могу сослаться на нормы регламента. <…> C регламентом это не соотносится», — признал Шестериков.

Беспартийный депутат Михаил Амосов указал, что это серьезный проект, касающийся градостроительства. «Отчего такая спешка? Я не понимаю, почему на совете фракции было не сказать хотя бы», — заявил Амосов, отметив, что тоже не видел проекта.

Спикер Вячеслав Макаров перебил Амосова, заявив, что тот не ходит на советы фракций. Шестериков сообщил Амосову, что проект обсудили «у Вячеслава Серафимовича [Макарова]» после заседания совета фракций.

«Давайте не будем ставить Законодательное Собрание в позу рака. Ну когда это кончится? Давайте отклонять уже эти совершенно возмутительные истории. Мы вообще здесь депутаты, вторая ветвь власти или кто мы, обслуга?» — высказался беспартийный депутат Максим Резник. «Не надо пробивать очередное дно», — добавил он.

«Яблочник» Борис Вишневский возмутился тем фактом, что Беглов предлагает ЗакСу обсудить с нарушением всех регламентных норм проект закона, который по концепции противоречит позиции петербургского парламента, высказанной осенью 2017 года — когда Госдума пыталась фактически отменить публичные слушания граждан и перевести их в «электронный» режим. «Как же мы сейчас в таком режиме будем это обсуждать без комиссий, без комитетов, без слушаний, без всего?» — недоумевал депутат.

В результате вопрос все же включили в повестку дня. Большинство единороссов в ЗакСе также отказались голосовать по этому поводу поименно, так что голосование прошло анонимно.