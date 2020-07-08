Букаву, Конго, , 10:33 — REGNUM Правительство Демократической Республики Конго направило бывших полевых командиров в Итури, с тем чтобы попытаться убедить ополченцев в их родном регионе сдаться. Об этом передает RFI Kiswahili.

Среди участников делегации Жермен Катанга, который был осужден Международным уголовным судом (МУС) в 2014 году по обвинению в преступлениях против человечности и четырех военных преступлениях. Другим членом делегации является Матье Нгуджоло, который был подвергнут судебному преследованию, но оправдан МУС за предполагаемую роль в преступлениях.

Напомним, что в воскресенье, 5 июля, в Итури боевики убили 11 человек, включая военных и местных чиновников.

«Число погибших составляет 11 человек, включая заместителя главы местной администрации, отвечающего за экономику и финансы, трех полицейских и четырех солдат», — заявил член администрации округа Джугу Адель Алинги Мокуба.

Итури — одна из нескольких провинций, охваченных насилием в восточной части ДР Конго, территория которой эквивалентна территории Западной Европы. По данным Организации Объединенных Наций, с декабря 2017 года в Итури были убиты более 1000 человек, в основном мирных жителей, в том числе 375 человек с марта 2020 года.

Эксперты ООН ранее предупреждали, что эти нападения «могут приравниваться к преступлениям против человечности и военным преступлениям».