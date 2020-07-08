Москва,
8 июля 2020, 10:11 — REGNUM Президенту Украины Владимиру Зеленскому будет непросто договориться с представителями Демократической партии США, в случае если на выборах президента Америки победит бывший вице-президент США Джо Байден. На это 7 июля намекнул депутат Верховной рады Украины
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Килинкаров заявил, что своей внешней политикой Украина сама себя загнала в тупик.
Читайте ранее в этом сюжете: Украина потеряла на Востоке всё, а на Западе не приобрела ничего – мнение