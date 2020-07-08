Москва, , 10:11 — REGNUM Президенту Украины Владимиру Зеленскому будет непросто договориться с представителями Демократической партии США, в случае если на выборах президента Америки победит бывший вице-президент США Джо Байден. На это 7 июля намекнул депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров, опубликовав соответствующее сообщение на своей странице в социальной сети Facebook.

«Исход президентских выборов в США пока непредсказуем, но понятно одно, Зеленскому лучше с Трампом проиграть (это далеко не факт), чем с Байденом победить, — написал Килинакров. — У «демократов» большая скамейка украинских политиков (запасных и покладистых), и Зеленский явно не вписывается в эту команду. Так что пока есть время, нужно как то определяться, либо в бой, либо в плен».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Килинкаров заявил, что своей внешней политикой Украина сама себя загнала в тупик.

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