Джакарта, , 10:10 — REGNUM Правительство Индонезии хочет укрепить двусторонние торговые отношения с Сербией, сообщает Antara.

«Я подтверждаю приверженность Индонезии укреплению двусторонних торговых отношений, которые являются взаимовыгодными для Индонезии и Сербии», — заявил министр юстиции Индонезии Ясонна Лаоли.

Считается, что отношения между двумя странами продолжают развиваться позитивно в различных секторах, таких как право, безопасность, экономика, торговля, здравоохранение и образование.

Министр юстиции и прав человека Индонезии Ясонна Лаоли встретился с президентом Сербии Александаром Вучичем.

«Мы договорились укреплять двусторонние отношения и правовое сотрудничество в интересах народов двух стран», — заявил Ясонна Лаоли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее береговая охрана Индии и агентство морской безопасности Индонезии подписали меморандум о взаимопонимании по безопасности на море.

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