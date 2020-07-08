Грозный, , 10:05 — REGNUM В Чечне за три месяца работ по разминированию сельхозземель было обследовано около 600 гектаров территории. За это время саперы Южного военного округа обнаружили 334 взрывоопасных предмета. Среди них было 215 противопехотных мин, сообщили 8 июля в пресс-службе округа.

Безопасными для земледельцев стали сельскохозяйственные угодья в Курчалоевском и Ачхой-Мартановском районах. В работах по разминированию было задействовано более 15 единиц военной техники, в том числе инженерные машины разграждения ИМР-2. Привлечены к поиску взрывоопасных предметов расчеты минно-разыскных собак.

Сами саперы работают в защитных костюмах ОВР-2 «Сокол» с применением искателей неконтактных взрывных устройств «Коршун» и современных миноискателей ППО-2И.

Работы по очистке территории Чечни будут проводиться в 2020 году с апреля по ноябрь. Помимо названных двух районов, будут также обследованы сельхозугодья и земли лесного фонда в Урус-Мартановском и Серноводском районах.

Как сообщили в ЮВО, с 2012 года было разминировано свыше 20 тыс. га земель в Чечне и Ингушетии. За это время было обнаружено и уничтожено более 37 тыс. взрывоопасных предметов.