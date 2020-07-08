Александр Белов, 8 июля 2020, 12:14 — REGNUM Пока Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готовится направить команду экспертов в Китай для изучения происхождения вспышки COVID-19, ученые, имеющие опыт отслеживания поведения вируса, говорят, что на установление обстоятельств появления коронавируса могут уйти годы, и нет гарантий того, что будет досконально известно то, откуда именно произошел патоген, пишет Симона Маккарти в статье, вышедшей 8 июля в South China Morning Post.
Ожидается, что передовая группа экспертов ВОЗ встретится на этой неделе с представителями органов здравоохранения Китая для определения параметров международной миссии. Тем не менее одним из препятствий в работе группы является то, что попытки отследить пути передачи вируса делаются более чем через шесть месяцев после самой вспышки. Как, где и когда именно возбудитель попал в человека, по-прежнему — неразгаданная загадка.
По общему мнению, SARS-CoV-2, коронавирус, вызывающий COVID-19, вероятно, произошел от летучей мыши. Возможно, он попал в другое животное, изменяя свою генетическую форму по пути, позволяя ему зацепиться за клетки человека. Оказавшись в человеческом организме, он, перевозимый поездами, автобусами и самолетами, заразил весь мир.
По словам Дэвида Хеймана, профессора эпидемиологии инфекционных заболеваний в Лондонской школе гигиены и тропической медицины, хотя определение точного пути проникновения вируса в организм человека невозможно, ученые могут строить довольно убедительные гипотезы.
«Эти гипотезы послужат будущим исследованиям. С помощью них можно будет определить то, на что нужно будет обратить более пристальное внимание», — подчеркнул Хейманн, который возглавляет Научно-техническую консультативную группу ВОЗ по инфекционным опасностям.
Найти животное с вирусом, совпадающим с обнаруженным у первых пациентов возбудителем COVID-19, было бы самым простым способом отследить патоген, но время играет против этой стратегии.
По словам Маркоттер, которая ведет наблюдение за летучими мышами в рамках собственного исследования, даже у этих животных вирусы могут присутствовать только в определенные сезоны, поэтому их легко пропустить при одноразовых исследованиях.
Согласно первоначальной теории, передача вируса от животных людям произошла на продуктовом рынке в городе Ухань, где работали или делали покупки первые идентифицированные зараженные. Такая гипотеза была поставлена под сомнение, когда официальные лица Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний заявили, что они не обнаружили вирус в образцах, взятых у животных с этого рынка.
Однако, по словам Маркоттера, получение доступа к этим результатам испытаний может быть частью работы группы ВОЗ.
По словам Гэвина Смита, профессора программы борьбы с инфекционными заболеваниями в Медицинском университете Duke-NUS в Сингапуре, в идеале для отслеживания животного — источника вируса необходимо проводить забор образцов продаваемой на рынке продукции «за шесть — двенадцать месяцев» до вспышки.
Всемирная организация по охране здоровья животных в Париже заявила, что ветеринарные исследователи в Китае тестировали образцы животных из «большого числа мест». Эти образцы были взяты еще в прошлом году и включили в себя домашнюю птицу, кошек, собак и свиней.
В ходе испытаний в Китае аналогичные коронавирусы были выявлены у панголинов, которые незаконно ввозились для продажи в стране, Однако эти вирусы оказались не настолько близкими, чтобы их можно было считать недавним предком SARS-CoV-2. Ученые подозревали, что источником вируса могут быть подковоносые летучие мыши после того, как был обнаружен вирус с 96-процентным соответствием в Китае. Опять же, этого было недостаточно, чтобы считать эти патогены прямым предшественником нынешнего коронавируса.
Другой проблемой является отсутствие «нулевого пациента», или первого зараженного человека, который мог бы указать на связь с животными. Здесь картина также неясна. Первые пациенты были выявлены в больницах Уханя в декабре, но в рамках более позднего генетического анализа стало очевидно, что вирус стал переходить на людей еще в начале осени. South China Morning Post со ссылкой на неопубликованные данных правительства сообщало, что случаи заболевания COVID-19 были обнаружены в Китае еще в ноябре.
Как показывают проведенные в странах Европы исследования, вирус существовал там в конце прошлого года или раньше, чем предполагалось. Представители китайского здравоохранения заявили, что исследования происхождения должны проводиться во многих странах.
В качестве еще одного средства отслеживания того, где и когда появился вирус, могут использоваться образцы крови человека, которые хранятся месяцами или годами и которые можно проверить на наличие антител к вирусу. Именно так выявляется заражение ВИЧ в Африке. Тем не менее свет на тот путь, по которому пошел коронавирус, поможет пролить будущий мониторинг вирусов у животных и людей.
Так было в случае пандемии гриппа H1N1 в Северной Америке в 2009 году. Отсутствие генетической выборки означало, что самые близкие известные родственники штамма были найдены в Азии. Лишь несколько лет спустя группа исследователей, проводивших тесты на вирусы, циркулирующие у свиней в Мексике, обнаружила недостающее звено и свидетельство того, где появился вирус.
Как быстро исследователи выскажут «более совершенную гипотезу» о происхождении SARS-CoV-2, будет зависеть от «количества усилий и доступных ресурсов и от того, насколько вам повезет», сказал Смит из Duke-NUS. По словам Маркоттер, это означает, что необходимо избежать ситуации, при которой финансирование исследований коронавируса и интерес к ним исчезнет, после того как вспышка COVID-19 будет взята под контроль. Она указала на пример вспышки тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) в Китае в 2002 году, когда прямой связи между предполагаемым промежуточным хозяином — циветами — и предполагаемым источником — летучими мышами — обнаружено не было.