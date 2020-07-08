8 июля 2020 | Время чтения 6 мин

Необходимо сделать всё, чтобы через пять – десять лет человечество не оказалось в такой ситуации, в которой оно находится сейчас, столкнувшись с пандемией коронавирусной инфекции. Для этого крайне важно установить, когда и где произошла передача этого вируса от животного человеку.

Александр Белов, , 12:14 — REGNUM Пока Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готовится направить команду экспертов в Китай для изучения происхождения вспышки COVID-19, ученые, имеющие опыт отслеживания поведения вируса, говорят, что на установление обстоятельств появления коронавируса могут уйти годы, и нет гарантий того, что будет досконально известно то, откуда именно произошел патоген, пишет Симона Маккарти в статье, вышедшей 8 июля в South China Morning Post.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ожидается, что передовая группа экспертов ВОЗ встретится на этой неделе с представителями органов здравоохранения Китая для определения параметров международной миссии. Тем не менее одним из препятствий в работе группы является то, что попытки отследить пути передачи вируса делаются более чем через шесть месяцев после самой вспышки. Как, где и когда именно возбудитель попал в человека, по-прежнему — неразгаданная загадка.

По общему мнению, SARS-CoV-2, коронавирус, вызывающий COVID-19, вероятно, произошел от летучей мыши. Возможно, он попал в другое животное, изменяя свою генетическую форму по пути, позволяя ему зацепиться за клетки человека. Оказавшись в человеческом организме, он, перевозимый поездами, автобусами и самолетами, заразил весь мир.

По словам Дэвида Хеймана, профессора эпидемиологии инфекционных заболеваний в Лондонской школе гигиены и тропической медицины, хотя определение точного пути проникновения вируса в организм человека невозможно, ученые могут строить довольно убедительные гипотезы.

«Эти гипотезы послужат будущим исследованиям. С помощью них можно будет определить то, на что нужно будет обратить более пристальное внимание», — подчеркнул Хейманн, который возглавляет Научно-техническую консультативную группу ВОЗ по инфекционным опасностям.

Летучие мыши

Найти животное с вирусом, совпадающим с обнаруженным у первых пациентов возбудителем COVID-19, было бы самым простым способом отследить патоген, но время играет против этой стратегии.

«Вирус, возможно, уже исчез. Вероятно, он больше не циркулирует в том или ином животном — он передался людям, и теперь именно в их среде и распространяется», — утверждает Ванда Маркоттер, директор Центра вирусных зоонозов в Университете Претории в Южной Африке.

По словам Маркоттер, которая ведет наблюдение за летучими мышами в рамках собственного исследования, даже у этих животных вирусы могут присутствовать только в определенные сезоны, поэтому их легко пропустить при одноразовых исследованиях.

Согласно первоначальной теории, передача вируса от животных людям произошла на продуктовом рынке в городе Ухань, где работали или делали покупки первые идентифицированные зараженные. Такая гипотеза была поставлена под сомнение, когда официальные лица Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний заявили, что они не обнаружили вирус в образцах, взятых у животных с этого рынка.

Китайский город Ухань

Однако, по словам Маркоттера, получение доступа к этим результатам испытаний может быть частью работы группы ВОЗ.

«Эти данные должны стать достоянием общественности, чтобы люди могли по-настоящему понять, что они значат — если они что-то значат», — сказала она.

«Я подозреваю, что их нельзя считать достоверными данными. При этом я не думаю, что кто-то что-то скрывает», — добавила она.

По словам Гэвина Смита, профессора программы борьбы с инфекционными заболеваниями в Медицинском университете Duke-NUS в Сингапуре, в идеале для отслеживания животного — источника вируса необходимо проводить забор образцов продаваемой на рынке продукции «за шесть — двенадцать месяцев» до вспышки.

Всемирная организация по охране здоровья животных в Париже заявила, что ветеринарные исследователи в Китае тестировали образцы животных из «большого числа мест». Эти образцы были взяты еще в прошлом году и включили в себя домашнюю птицу, кошек, собак и свиней.

В ходе испытаний в Китае аналогичные коронавирусы были выявлены у панголинов, которые незаконно ввозились для продажи в стране, Однако эти вирусы оказались не настолько близкими, чтобы их можно было считать недавним предком SARS-CoV-2. Ученые подозревали, что источником вируса могут быть подковоносые летучие мыши после того, как был обнаружен вирус с 96-процентным соответствием в Китае. Опять же, этого было недостаточно, чтобы считать эти патогены прямым предшественником нынешнего коронавируса.

Панголин (сс) Adam Tusk

Другой проблемой является отсутствие «нулевого пациента», или первого зараженного человека, который мог бы указать на связь с животными. Здесь картина также неясна. Первые пациенты были выявлены в больницах Уханя в декабре, но в рамках более позднего генетического анализа стало очевидно, что вирус стал переходить на людей еще в начале осени. South China Morning Post со ссылкой на неопубликованные данных правительства сообщало, что случаи заболевания COVID-19 были обнаружены в Китае еще в ноябре.

Как показывают проведенные в странах Европы исследования, вирус существовал там в конце прошлого года или раньше, чем предполагалось. Представители китайского здравоохранения заявили, что исследования происхождения должны проводиться во многих странах.

В качестве еще одного средства отслеживания того, где и когда появился вирус, могут использоваться образцы крови человека, которые хранятся месяцами или годами и которые можно проверить на наличие антител к вирусу. Именно так выявляется заражение ВИЧ в Африке. Тем не менее свет на тот путь, по которому пошел коронавирус, поможет пролить будущий мониторинг вирусов у животных и людей.

«Из ретроспективных исследований этого, скорее всего, узнать не получится», — подчеркнул Хейманн, имея в виду пути передачи патогена от животного к человеку.

«Однако выявить этот процесс было бы возможно при последующих исследованиях, если проводить их должным образом», — добавил он.

Лаборатория

Так было в случае пандемии гриппа H1N1 в Северной Америке в 2009 году. Отсутствие генетической выборки означало, что самые близкие известные родственники штамма были найдены в Азии. Лишь несколько лет спустя группа исследователей, проводивших тесты на вирусы, циркулирующие у свиней в Мексике, обнаружила недостающее звено и свидетельство того, где появился вирус.

Как быстро исследователи выскажут «более совершенную гипотезу» о происхождении SARS-CoV-2, будет зависеть от «количества усилий и доступных ресурсов и от того, насколько вам повезет», сказал Смит из Duke-NUS. По словам Маркоттер, это означает, что необходимо избежать ситуации, при которой финансирование исследований коронавируса и интерес к ним исчезнет, после того как вспышка COVID-19 будет взята под контроль. Она указала на пример вспышки тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) в Китае в 2002 году, когда прямой связи между предполагаемым промежуточным хозяином — циветами — и предполагаемым источником — летучими мышами — обнаружено не было.

«В конечном счете, мы не очень хорошо поняли, как на самом деле распространялся вирус, мы просто оставили этот вопрос… теперь мы снова столкнулись с тем же, только на этот раз вспышка еще острее», — отметила она.

«Мы не можем позволить себе снова оказаться в такой же ситуации через пять, десять лет… мы не можем себе этого позволить», — заключила Маркоттер.