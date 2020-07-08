Сухум, , 10:03 — REGNUM Парламент Абхазии отреагировал на призыв партии писателя Захара Прилепина «За правду» присоединить республику к России. Заявление было опубликовано на сайте законодательного органа.

«Подобного рода инициативы крайне негативно воспринимаются народом Абхазии и не способствуют укреплению поистине добрососедских и дружеских отношений между нашими странами», — ответили депутаты.

В заявлении парламента отмечается, что Абхазия является независимым государством, и это определено в конституции республики, а отношения с Россией установлены дипломатическими соглашениями.

Напомним, в призыве партии «За правду» говорится о присоединении к России ДНР, ЛНР, Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии после проведения в этих республиках референдума.

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