Джакарта, , 09:49 — REGNUM Береговая охрана Индии и агентство морской безопасности Индонезии подписали меморандум о взаимопонимании по безопасности на море, сообщает Sindonews.

Согласно заявлению посольства Индии в Джакарте, стороны исторически были связаны через Индийский океан и намерены обеспечить безопасные и защищенные морские пути для всех моряков в регионе.

«Отношения между Индией и Индонезией были преобразованы в «Комплексное стратегическое партнерство» в мае 2018 года во время визита премьер-министра Индии в Индонезию. Акцент на морской безопасности был подтвержден совместным видением индийско-индонезийского морского сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе», — говорится в заявлении посольства Индии в Джакарте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Индонезии через министра юстиции и прав человека Ясона Лаоли инициировало усилия по борьбе с транснациональной преступностью в Сербии.

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