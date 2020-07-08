Барнаул, , 09:36 — REGNUM Инициативу с утончением в законодательстве понятия «оскорбление» и повышения штрафов, которую представил в Госдуме один из авторов соответствующего законопроекта депутат Александр Хинштейн («Единая Россия»), корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин:

«В рамках действующих ныне правовых норм мне приходилось встречаться в суде с моими «обидчиками». В нескольких случаях были иски ко мне, где мой оппонент требовал от меня «опровергнуть сведения». А один раз я подвал в суд на оппонента, который накуралесил на сайте DOC22 про меня обидные вещи. Ну я выиграл и наказал обидчика на 16 тысяч рублей. Поэтому и сегодня есть нормы права, которые позволяют защитится от «обидчиков».

Но инициатива Хинштейна направлена на то, чтобы размыть эти нормы права для преследование негодных для чиновников власти критиков этой власти. Норма размывается — любого критика можно будет легко привлечь по формулировке «Унижение чести и достоинства другого лица или унижение достоинства группы лиц, выраженное в неприличной форме или иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность». Так что инициатива депутата явно направлена на преследование критиков власти».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в первом чтении законопроект, уточняющий понятие «оскорбление» и повышающий штрафы, Госдума РФ приняла 7 июля 2020 г. В частности, законодатели намерены существенно повысить штрафы за оскорбление через СМИ, в соцсетях и в интернете, а также в ходе публичного выступления. Максимальный штраф на граждан вырастет до 10 тыс. рублей, на должностных лиц — до 100 тыс. рублей, на юрлиц — до 700 тыс. рублей.

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