Киев, , 09:33 — REGNUM Украинским спецслужбам удалось задержать неизвестного «гражданина К», который якобы координировал действия руководства Донецкой Народной республики (ДНР) с 2014 по 2020 год. Об этом говорится в заявлении Службы безопасности Украины (СБУ).

Утверждается, что задержанный гражданин якобы действовал во взаимодействии с российской спецслужбой.

«В течение 2014 — 2020 годов он осуществлял функции одного из «кураторов» руководителей так называемой ДНР по линии Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ (ГРУ РФ)», — сообщили в СБУ.

Отмечается, что в ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение в создании террористической группы или организации.

Подтверждения этой информации из других источников не поступало.