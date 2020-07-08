* талибами — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 09:31 — REGNUM Появившиеся в прессе заявления о якобы сговоре России с боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «предложениях» Москвы о выплате вознаграждений за убийство американских солдат в Афганистане могут так и остаться без реакции со стороны законодателей США. Такой вывод делает газета Politico.

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«Члены Конгресса на прошлой неделе были поглощены сообщениями о том, что российское правительство выплачивает щедрые вознаграждения боевикам «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), убивавшим американских военнослужащих за рубежом. Но теперь они, похоже, готовы сделать совсем немного, если вообще хоть что-то по этому поводу», — говорится в материале издания.

Отмечается, что, несмотря на сообщения, опубликованные New York Times и другими СМИ, которые подробно описывали предполагаемую схему финансирования российской разведкой талибов (члены организации, деятельность которой запрещена в РФ), законодатели осторожно отнеслись к этой информации и не пришли к единому мнению о том, могло ли это действительно быть правдой.

«Я думаю, что сведения об этом противоречивые», — заявил сенатор-республиканец от штата Миссури Рой Блант.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее The New York Times со ссылкой на свои источники в разведке заявила, что подразделение российской военной разведки якобы предлагало боевикам награду за убийство военных США и других стран, входящих в коалицию в Афганистане.

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При этом министр обороны США Марк Эспер сообщил, что Пентагон не имеет информации, свидетельствующей о действиях России против американских военнослужащих в Афганистане. Также об отсутствии подтверждений сообщениям американской разведки о якобы существовавшем сговоре России с талибами (членами организации, деятельность которой запрещена в РФ) заявил и глава Центрального командования Вооружённых сил США генерал Кеннет Маккензи. Он подчеркнул, что «дело о разведке не имело достаточной доказательной базы» для того, чтобы можно было инициировать его рассмотрение в судебном порядке.

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