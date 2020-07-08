Москва, , 09:28 — REGNUM Министр обороны Эстонии Юри Луйк блестяще подтвердил правоту позиции РФ относительно НАТО, считает глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил, что «ситуация с безопасностью в нашем регионе не улучшилась, примером чему может послужить принятая Россией на вооружение ракетная система, представляющая угрозу для всего НАТО». Но, по его мнению, присутствие вооружений США в Эстонии укрепляет безопасность и показывает единство союзников.

«Таким образом господин Луйк блестяще подтвердил правоту позиции России, которая вот уже лет тридцать указывает на то, что ни расширение НАТО (включая вступление в него той же Эстонии), ни военное присутствие США в Европе, ни размещение на территории новых членов альянса на постоянной основе существенных вооружений и вооруженных сил альянса не улучшают ситуацию с безопасностью в регионе», — отметил Косачёв в Facebook.

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