Париж, 8 июля 2020, 09:21 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс предложил увеличить до 7,5 млрд евро поддержку медицинскому персоналу, передает BFM TV.
Правительство Франции предложило дополнительный пакет помощи для среднего медицинского персонала в размере 1,1 млрд евро, в результате чего запланировано выделить 7,5 млрд евро.
Премьер-министр страны объявил об этом на встрече с профсоюзами государственных больниц в министерстве здравоохранения Франции.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр образования Франции Жан-Мишель Бланке заявил, что не считает «шокирующим» рекордный успех сдачи экзаменов в 2020 году.
Читайте ранее в этом сюжете: Министр образования Франции оценил успех сдачи экзаменов в 2020 году
Читайте развитие сюжета: Премьер-министр Франции готовится к новой волне пандемии