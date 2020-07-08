Киев, , 09:23 — REGNUM Жителей Украины на выборах президента страны 2019 года «жесткого обманули». Такое мнение 8 июля высказала председатель фракции «Батькивщина» в Верховной раде страны Юлия Тимошенко в эфире телеканала «112 Украина».

По словам Тимошенко, в настоящее время Украина, обладающая «уникальной землей», на которой можно все выращивать, ничего не производит и ей приходится импортировать все, и даже овощи и фрукты.

Также глава фракции «Батькивщина» рассказала, что готовит со своей командой антикризисный план, где будут описаны шаги по выходу из такой ситуации.

«Мы готовимся к тому моменту, когда люди разберутся, как их жестоко обманули на прошлых президентских выборах, как поставили людей, которые являются марионетками — они не самостоятельные», — заявила политик.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что военную помощь Украине в размере $275 млн предложил включить в проект американского военного бюджета на 2021 финансовый год комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США.