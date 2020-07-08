Москва, , 09:19 — REGNUM За убийствами чернокожего населения в городе Нью-Йорке в подавляющем большинстве случаев стоят не полицейские, написал 7 июля председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Таким образом он прокомментировал публикацию в американском ультраправом издании Breitbart, в которой утверждалось, что «почти все застреленные в Нью-Йорке в июне этого года принадлежали к меньшинствам».

«97% застреленных в июне в руководимом демократами Нью-Йорке принадлежат к меньшинствам — черному или сексуальным, — написал Пушков. — Это доказывает, что черных убивают в основном сами черные, а не полицейские».

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