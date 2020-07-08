Киев, , 09:04 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выходе страны из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников Содружества независимых государств. Об этом говорится на официальном сайте украинского президента.

«Постановляю: 1. Выйти из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников СНГ», — говорится в тексте указа.

Сообщить исполкому СНГ о выходе из соглашения Зеленский поручил министерству иностранных дел Украины.

Добавим, решение Киева об одностороннем выходе из соглашений СНГ и разрыве отношений с Россией — не первое. Так, с 1 апреля 2019 года Украина прекратила участие в договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией.

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