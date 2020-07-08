Сеул, , 09:02 — REGNUM 7 июля в Сеуле состоялась незапланированная встреча министра обороны Южной Кореи Чон Гён Ду и командующего вооруженными силами США в Южной Корее генерала Роберта Абрамса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на правительственный источник.

Повестка встречи не раскрывается, однако, предполагается, что стороны обсудили вопросы проведения совместных учений, запланированных на август текущего года.

В настоящее время представители двух стран продолжают согласовывать план совместных учений, однако окончательное решение еще не принято.

По прогнозам, из-за распространения коронавируса в США американские военные не смогут прибыть в Южную Корею для участия в учениях.

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