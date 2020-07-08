Вашингтон, , 08:50 — REGNUM Соединённые Штаты Америки будут возвращены в состав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в случае избрания президентом бывшего вице-президента страны Джо Байдена. Об этом политик написал в в Twitter.

По словам Байдена, жители США чувствуют себя в большей безопасности, когда их государство участвует в укреплении глобального здравоохранения.

«В свой первый день на посту президента я присоединюсь к ВОЗ и восстановлю наше лидерство на мировой арене», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ООН поступило официальное уведомление от США о выходе из состава ВОЗ. Решение о выходе принял действующий американский президент Дональд Трамп.

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