Вашингтон, 8 июля 2020, 08:50 — REGNUM Соединённые Штаты Америки будут возвращены в состав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в случае избрания президентом бывшего вице-президента страны Джо Байдена. Об этом политик написал в в Twitter.
По словам Байдена, жители США чувствуют себя в большей безопасности, когда их государство участвует в укреплении глобального здравоохранения.
«В свой первый день на посту президента я присоединюсь к ВОЗ и восстановлю наше лидерство на мировой арене», — заявил он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ООН поступило официальное уведомление от США о выходе из состава ВОЗ. Решение о выходе принял действующий американский президент Дональд Трамп.
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