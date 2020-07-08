Каракас, , 08:51 — REGNUM Имена новых командующих основных родов войск ВС Венесуэлы объявил президент данной страны Николас Мадуро. Он сделал соответствующее заявление 8 июля во время выступления в Каракасе, которое транслировало государственное телевидение страны.

«Доминго Эрнандес Ларес назначен новым командующим сухопутными войсками», — заявил венесуэльский лидер.

Также он указал, что Уильям Серантес Пинто стал новым командующим венесуэльских ВМС и что новым главой ВВС был назначен Хосе Рафаэль Сильва Апонте.

При этом Мадуро отметил, что министр обороны страны Владимир Падрино Лопес останется на своем посту.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что решение о присоединении к санкциям ЕС против ряда должностных лиц Венесуэлы приняли власти Швейцарии.