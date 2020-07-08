Киев, , 08:47 — REGNUM После отставки Якова Смолия с поста главы Национального банка Украины народные депутаты продолжают оказывать политическое давление на сотрудников НБУ. Об этом коллектив регулятора заявил в обращении к общественности, бизнес-сообществу, прессе, а также высшим органам власти и международным организациям. Подписи под обращением, опубликованным в Facebook, поставили работники разных ступеней и специализаций банка — от директоров департаментов до менеджеров и рядовых специалистов.

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«Мы требуем прекратить политическое давление на НБУ, не на словах, а действиями, — говорится в обращении. — Мы ожидаем реакции на неэтичное поведение некоторых народных депутатов, которые пришли в Верховную раду защищать интересы не народа Украины, а отдельных олигархов».

Работники НБУ жалуются, что депутаты Рады угрожают им созданием временных следственных комиссий и проведением поверок, которые сотрудники регулятора воспринимают как «инструмент для расправы с непокорными».

Как сообщало ИА REGNUM, Яков Смолий, который занимал пост главы НБУ с 2018 года, вечером 1 июля подал в отставку по собственному желанию. Такое решение он объяснил «систематическим политическим давлением». На следующий день Верховная рада Украины по представлению президента страны Владимира Зеленского проголосовала за отставку Смолия.

Накануне, 7 июля, народный депутат фракции «Европейская солидарность» Ирина Фриз направила обращение в Государственное бюро расследований Украины с требованием расследовать «политическое давление» на уволенного с должности главы Национального банка страны Якова Смолия.

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