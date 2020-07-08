Тбилиси, , 08:48 — REGNUM Опубликованный Палатой представителей США законопроект о «заморозке» 15% финансовой помощи Грузии в 2021 году прежде, чем вступит в силу, должен пройти долгий этап согласований и может сильно измениться. Так, 7 июля прокомментировал инициативу группы американских конгрессменов первый заместитель главы МИД Грузии Вахтанг Махароблишвили, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"У документа весьма продолжительный период разработки и на текущем этапе не будет верным определять то, какую он примет форму в конечном итоге», — сказал дипломат журналистам.

Он добавил, что со стороны МИД будет продолжено общение с американской стороной для того, чтобы как можно лучше информировать ее о демократических процессах в Грузии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Комитет по ассигнованиям Палаты представителей США на рассмотрение внесли законопроект, в котором предлагается «заморозить» 15% от $132 млн финпомощи для Грузии. По этому документу, Тбилиси сможет получить всю сумму после того, как Госдеп предъявит членам палаты аргументы, которые докажут прогресс грузинских властей «на пути демократии».

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