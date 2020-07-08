Улан-Удэ, , 08:40 — REGNUM Новым уполномоченным по правам ребёнка в Бурятии стала бывший начальник отдела антикоррупционной экспертизы, договорной и судебной работы Государственно-правового комитета администрации главы республики Наталья Ганькина. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Её кандидатуру депутатам Народного хурала накануне представил зампред правительства республики Баир Цыренов. По его словам, она много лет работала в прокуратуре, где следила за соблюдением прав граждан в социальной сфере.

«И после, в министерстве социальной защиты населения, её работа была непосредственно связана с защитой материнства и детства», — отметил он.

По итогам тайного голосования кандидатуру Натальи Ганькиной поддержал 51 депутат. Против проголосовали 9 человек, ещё один воздержался.

Новый детский омбудсмен республики родилась 20 апреля 1981 года в Улан-Удэ. В 2003 году с отличием окончила Бурятский государственный университет по специальности «Юриспруденция». С 2003 по работала в прокуратуре, в 2015 году назначена начальником отдела материнства и детства в минсоцзащиты.

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