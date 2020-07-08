* запрещённая в России организация

Нджамена, , 08:40 — REGNUM Для разгрома боевиков группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе озера Чад необходимо более широкое межрегиональное сотрудничество и обмен разведывательными данными. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на доклад Международной кризисной группы (МКГ).

По мнению экспертов, ключом к решению проблемы «джихадистской угрозы» в Западной Африке является целевая группа, сформированная из представителей затронутых насилием государств. Подобное образование, в которое вошли Камерун, Нигер, Чад, Нигерия и Бенин, было сформировано еще в 2015 году, однако успехи деятельности группы были ограничены.

В МКГ признали некоторые успехи группы, в том числе военные кампании 2017−2019 гг., в результате которых удалось отбросить силы повстанцев, освободить гражданских лиц, а также появилась возможность доставки гумпомощи.

Но успехи в борьбе с «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были в основном непрочными из-за «устойчивости повстанцев», говорится в докладе. Кроме того, нежелание каждого государства уступить управление общей совместной целевой группой, приводит к структурным ограничениям и слабой субординации, что вызывает беспокойство экспертов.

В докладе содержится призыв к тому, чтобы вопросы финансирования группы решались с помощью Африканского союза и Европейского союза, которые способствовали созданию целевой группы ранее.

Отмечается, что «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и отколовшаяся от «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) организация «Западноафриканская провинция Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ответственны за гибель тысяч человек в регионе, а также за появление около двух миллионов перемещенных лиц на северо-востоке Нигерии.

«Боко Харам» — организация, деятельность которой запрещена в РФ.