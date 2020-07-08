Вашингтон, , 08:30 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что намерен оказать давление на губернаторов штатов по вопросу открытия учебных заведений осенью 2020 года.

«Мы собираемся оказывать давление на губернаторов и всех остальных, чтобы открыть учебные заведения», — сказал Трамп на мероприятия в Белом доме, добавив, что это важно для страны и благополучия учащихся и их родителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп заявил, что нежелание Демократической партии США открыть образовательные учреждения страны осенью обусловлено политическими причинами. По словам американского лидера, демократы считают, что это им поможет на предстоящих президентских выборах.

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