Иерусалим, , 08:29 — REGNUM Франко-палестинский адвокат Салах Хамури, активист, был освобожден в Израиле после недели заключения под стражей, сообщает Le Figaro.

Во Франции попросили «выяснить» причины ареста адвоката и заявили, что все делается для того, чтобы его ситуация была «разрешена как можно скорее».

«Мы до сих пор не знаем, в чем его обвиняют», — заявила супруга Салаха Хамури, которая была выслана из Израиля в 2016 году.

По данным посольства Израиля во Франции, Салах Хамури, который защищает палестинских заключенных, был арестован «в рамках контртеррористической операции полиции». 35-летний адвокат содержался под стражей с августа 2017 года по октябрь 2018 года. Обвинения против него оставались конфиденциальными.

Напомним, Салах Хамури уже был заключен в тюрьму в период с 2005 по 2011 год. Израильский суд признал его виновным в убийстве раввина.