Вашингтон, , 08:28 — REGNUM В США парламентарии выступили против расходования правительством страны средств оборонного бюджета страны на установление контроля со стороны Вашингтона над нефтяными объектами в Сирии и Ираке. Демократы в палате представителей Конгресса США предлагают запретить подобные траты.

В проекте военного бюджета на 2021 финансовый год, опубликованного сегодня, 8 июля, на сайте комитета по ассигнованиям, подчёркивается, что на эти цели правительство США не может тратить «никакие средства, выделенные или другим образом доступные в этом или других законах».

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Также законопроектом запрещается расходовать бюджетные средства на строительство объектов для постоянного размещения в Ираке или Афганистане.

Добавим, что законопроект ещё должен пройти согласование в палате представителей и Сенате США, после чего он поступит на подпись президента США.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2019 года после нескольких заявлений президента США Дональда Трампа о полной победе над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), глава Пентагона Марк Эспер сообщил о планах перебросить в район сирийских нефтяных месторождений механизированные части и другие войска для охраны сирийской нефти от террористов. При этом шеф Пентагона пригрозил «военным ответом любой силе», создавшей угрозу контингенту США, захватившему нефтепромыслы Сирии.

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что заявления США о сохранении контроля над нефтяными скважинами на северо-востоке Сирии незаконны и противоречат нормам международного права. Он напомнил, что нахождение военных США и их сателлитов на территории САР также незаконно, так как не разрешено мандатом ООН и не согласовано с законными властями Арабской Республики.

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