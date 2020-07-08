Токио, , 08:28 — REGNUM Совет по внешней политике правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии 8 июля официально передал генеральному секретарю правительства Японии Ёсихидэ Суга резолюцию с просьбой отменить государственный визит в Японию председателя КНР Си Цзиньпина в связи с ситуацией в Гонконге. Об этом сообщает агентство Киодо.

Агентство отмечает, что в ходе беседы с руководством совета Суга заверил, что правительство отнесётся к данному обращению очень серьёзно.

Авторы резолюции партийного совета выражают озабоченность в связи с принятием в Китае закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге и требуют от премьер-министра Японии Синдзо Абэ принять меры для сохранения этим анклавом высокой степени автономии в соответствии с принципом «одна страна — две системы». В сложившейся обстановке Совет по внешней политике ЛДП «вынужден просить» об отмене визита Си Цзиньпина в Японию.

По информации агентства, авторы резолюции учли мнение генсека ЛДП Тосихиро Никаи, обеспокоенного возможным ухудшением отношений с КНР, и несколько смягчили исходный вариант текста.

Как сообщало ИА REGNUM, Либерально-демократическая партия Японии выступила против официального визита председателя КНР Си Цзиньпина в связи с принятием закона о нацбезопасности в Гонконге. Резолюцию о своей позиции она планирует в ближайшие дни направить в правительство Японии.

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