Москва, , 08:08 — REGNUM Коммунистическая партия Китая — плоть от плоти китайского народа и китайской культуры, заявил политолог Алексей Маслов в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Особенность устойчивости Китая заключается в том, что в течение тысячелетий возникла договоренность [между народностями страны], что мы не вредим друг другу, потому что вы все в одной лодке. И в этом плане Китай жив не политической идеей, он жив вот этим переживанием единой культуры», — заявил Маслов.

По его словам, когда американские политики вроде госсекретаря США Майка Помпео начинают стигматизировать Китай по тем или иным вопросам, вроде того, что необходимо запретить китайскую социальную сеть TikTok, потому что все данные сливаются Компартии Китая, они игнорируют очень важную вещь, зачастую недоступную к пониманию для западного человека.

«Массы верят, потому что им кажется, что есть плохая Компартия Китая и хороший китайский народ. Убери Компартию Китая и Китай станет другим. Нет, Компартия Китая — это плоть от плоти китайской цивилизации. Если раньше был император, элита аристократия, сегодня — это Компартия Китая», — отметил Маслов.