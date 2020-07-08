Улан-Удэ, , 08:07 — REGNUM В Бурятии назначен новый руководитель регионального управления Федеральной антимонопольной службы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, им стал Виктор Грибко.

Представление его депутатам регионального парламента и общественности состоится 9 июля.

«В связи с ограничениями в проведении массовых мероприятий, связанных с предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции, приглашаются представители телевизионных компаний», — отметили в управлении.

Добавим, что должность руководителя УФАС Бурятии стала вакантной после ухода Елизаветы Потаповой в феврале 2020 года. Она возглавляла ведомство 15 лет.

Виктор Грибко родился в 1978 году в городе Бикин Хабаровского края, однако работал в основном в Калининграде. В 2000 году он окончил юридический факультет Калининградского государственного университета, а с сентября 2014 года исполнял обязанности замглавы Управления ФАС по области.