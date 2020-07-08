Пекин, , 07:47 — REGNUM Россия и Китай сумели выстроить эффективный диалог по вопросам стратегической безопасности, заявил 8 июля журналистам руководитель департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.

«Сотрудничество между двумя сторонами превосходное. Мы контактируем эффективно», — сказал он.

По его словам, уже в ближайшие дни состоится встреча со старшими дипломатами посольства России в Пекине, и, кроме того, налажен постоянный контакт с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым по вопросам контроля над вооружениями и иранской ядерной проблеме.

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Ранее Фу Цун сообщал, что Россия не предлагала Китаю участвовать в трёхсторонних переговорах по разоружению с США, потому что хорошо понимает позицию китайской стороны.

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