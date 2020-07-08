Москва, , 07:45 — REGNUM Годы советской власти в России не были отпадением стары от православной цивилизации, но попыткой жить по христианским православным законам вычеркнув Бога, заявил политолог Сергей Михеев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Обратите внимание на то, что коммунисты в России вычленили из православной иризации целый блок смыслов, и, убрав бога, попытались создать светскую религию на основе, в общем-то, ценностей православного христианства. Я считаю, что у них это не получилось, но они пытались это сделать», — заявил Михеев.

По его словам, этого нельзя игнорировать при любом отношении к коммунизму и советскому периоду нашей страны. Она также отметил, что как православный человек не может поддерживать гонения на церковь после революции в России, но и вышеуказанное от также вычеркивать из истории не собирается.

«Я не считаю, что на эти 75 лет Россия вылетела в ноль, выпала из православной истории и эти 75 лет можно выкинуть. На самом деле это были 75 лет тяжелого самоосознания, где были и успехи, и провалы, и поражения. Но сказать, что на это время Россия перестала представлять православную цивилизацию, мне кажется, нельзя», — продолжил эксперт.