Нью-Йорк, США, , 07:11 — REGNUM Представители двух стран в Совете Безопасности ООН — Германии и Бельгии — подвергли критике позицию России и Китая, наложивших вето на резолюцию по продлению трансграничной помощи Сирии. Об этом говорится в совместном заявлении авторов заблокированного документа.

«Мы глубоко сожалеем, что из-за вето со стороны двух постоянных членов СБ эту жизненно необходимую помощь не удалось сегодня продлить», — сообщили они.

Добавим, Германия и Бельгия являются непостоянными членами Совбеза ООН, в организации они курируют гуманитарное направление. Представители этих стран сообщили также, что в ближайшее время продолжат работу над резолюцией, продлевающей работу двух погранпереходов на границе Сирии и Турции.

Ранее, напомним, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщал, что Россия не согласна с необходимостью сохранения двух пунктов пропуска. Для доставки гуманитарной помощи через Турцию российская сторона предлагает сохранить только один КПП.

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