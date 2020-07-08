Сеул, , 07:11 — REGNUM Соединенные Штаты продолжат прилагать все усилия для мирной денуклеаризации на Корейском полуострове, заявил спецпредставитель Госдепа США по КНДР Стивен Бигэн в ходе пресс-конференции в Сеуле.

По его словам, Вашингтон по-прежнему «полностью вовлечен» в возобновление мирного диалога между Северной и Южной Кореей. Также Бигэн подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжать защищать Республику Корея от внешних угроз, как своего союзника.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля представитель МИД КНДР заявил, что Пхеньян не собирается участвовать в переговорах с Вашингтоном, потому как Соединенные Штаты пытаются урегулировать свои внутренние проблемы за счет Северной Кореи.

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