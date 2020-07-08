Гонконг, Китай, , 06:58 — REGNUM Торжественная церемония открытия нового управления по защите национальной безопасности состоялось в Гонконге, передает телеканал RTHK.

На мероприятии присутствовали глава ведомства Чжэн Яньсюн и двое его заместителей, руководитель канцелярии китайского правительства в Гонконге Ло Хуэйнин, а также представители руководства специального автономного района.

Для проведения церемонии был приняты усиленные меры безопасности: ряд ближайших улиц перекрыли полицейские, а перед зданием управления установили барьеры.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня в Китае был принят законопроект о национальной безопасности в Гонконге.

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