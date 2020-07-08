Пекин, , 06:56 — REGNUM Россия не предлагала Китаю участвовать в трёхсторонних переговорах по разоружению с США, потому что хорошо понимает позицию китайской стороны, заявил 8 июля журналистам глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.

«Россия не просила Китай присоединиться, это США настаивают на присоединении Китая», — сказал дипломат.

По его словам, настоящей целью США в этих переговорах является не сокращение своего ядерного потенциала, а создание препятствий для продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Фу Цун добавил, что Китай присоединится к переговорам с Россией и США по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений, если в Вашингтоне согласятся уменьшить свой ядерный арсенал до уровня Пекина.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае назвали условие присоединения к переговорам о ядерном оружии